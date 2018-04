ESCLUSIVA TMW - Trapani, Salvatori: "Troppe sviste arbitrali, vogliamo rispetto"

© foto di Alessio Alaimo

“Non vogliamo trovare degli alibi per la classifica, probabilmente è anche demerito nostro. Però nell’ultima partita avremmo meritato di vincere perché ci è stato annullato un gol regolare. Come arriviamo a ridosso del primo posto si verificano episodi a nostro sfavore”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore dell’area tecnica del Trapani, Fabrizio Salvatori in riferimento al gol regolare annullato domenica scorsa dall’arbitro Dionisi contro l’Andria.

Lunedi c’è la partita contro il Catania.

“Non dico questo per avere dei vantaggi o giustificare la classifica che abbiamo, ma è ora di tenerci in considerazione con le dovute maniere. Non mi piace essere bastonato, gli episodi contro di noi ci hanno penalizzato in maniera esagerata. Vogliamo più attenzione e rispetto, sennò sembra che ci venga tolto qualcosa che giorno dopo giorno cerchiamo di costruire”.

L’episodio di domenica scorsa è eclatante.

“Mi auguro che fossero coperti sia arbitro che assistente. Ma sono stati coperti troppi volte... e questo mi dà fastidio. Meritiamo rispetto come lo hanno altri, non metto le mani avanti per la partita contro il Catania. Semplicemente vorremmo attenzione, visto che non credo alla malafede”.

Che aria tira per il Catania?

“Sarà una partita importante, anche perché il Lecce ha la sosta. Dobbiamo pensare di vincerle tutte e tre e sperare in qualche passo falso. Vincere a Catania sarebbe importante per il secondo posto e anche per sperare che nelle ultime due partite succeda qualcosa”.