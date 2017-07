ESCLUSIVA TMW - Tre club puntano l'ex Messina Capua

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il centrocampista ex Messina Giuseppe Capua, classe '92, sarebbe finito nel mirino di tre club di Serie C. Si tratta di Vibonese, Reggina e Racing. Il Messina, che ripartirà dalla Serie D, lo vorrebbe però confermare per la prossima stagione.