ESCLUSIVA TMW - Triestina, accordo raggiunto con Sabatino

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Inizia una nuova avventura per il difensore Sergio Sabatino (30) dopo la discreta stagione con la maglia dell’Arezzo. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il calciatore originario di Corleone, seguito dall'agente Giovanni Tateo, ha firmato un contratto biennale con la Triestina che prevede anche l’opzione per il terzo, in caso di promozione degli alabardati in cadetteria. Seguiranno sviluppi.