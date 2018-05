ESCLUSIVA TMW - Tris di richieste dalla Serie C per il classe '96 Lamesta

Ha ventuno anni, ma ha già collezionato circa 100 presenze nel campionato di Serie D con la maglia del Caravaggio. Adesso Alessandro Lamesta è pronto per il salto tra i professionisti: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista mancino è finito nel mirino di Mestre, Giana Erminio e Pro Piacenza. Durante l'estate, dunque, Lamesta potrebbe compiere il salto in Serie C.