ESCLUSIVA TMW - Venezia, Tacopina: "Mai pensato a Perinetti, non torna"

Il Venezia riparte. Lo farà con un nuovo allenatore, che la società sceglierà a breve. Lo farà con un nuovo direttore sportivo, con Fabio Lupo in pole position nelle preferenze del club. Non ci sarà invece il ritorno di Giorgio Perinetti, filtrato negli ultimi giorni, tematica che il presidente del club lagunare Joe Tacopina, che cercherà subito la risalita in Serie B, vuole affrontare con Tuttomercatoweb.com. "Vorrei essere chiaro per evitare fraintendimenti. Perinetti non tornerà, non lo riprenderei. Mi spiace che la sua avventura al Genoa sia terminata dopo una sola stagione ma non gli ho mai offerto questa posizione e non lo farei mai dopo come si è comportato con noi. Ci ha lasciati a metà di una stagione, senza dirci niente, spiegando a tutti che voleva tornare in Serie A. Non abbiamo alcun interesse nel suo ritorno a Venezia".