ESCLUSIVA TMW - Vibonese, Modica squalificato. Sabato: "Ci sarà un ricorso"

© foto di Andrea Rosito

Nella giornata di ieri la Commissione disciplinare del Settore Tecnico della FIGC ha inflitto al tecnico della Vibonese Giacomo Modica quattro mesi di squalifica e un’ammenda di duemila euro a seguito di un procedimento arbitrale con il Messina calcio per il saldo delle spettanze legate alla comune avventura professionale. A tal proposito dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com prende la parola l'avvocato Marco Sabato, legale del tecnico nel procedimento arbitrale: "Credo sia giusto far chiarezza su quanto accaduto a mister Modica riguardo l’illegittima squalifica comminata dalla FIGC che il tecnico impugnerà. Fra il tecnico e il Messina nei mesi scorsi è stato promosso un procedimento arbitrale volto a ottenere il pagamento delle spettanze non corrisposte pari a 4mila euro. A tal proposito il mister ha prodotto, su mia richiesta, l'estratto conto bancario a riprova documentale di quanto concretamente incassato. A quel punto il club siciliano è stato condannato a pagare duemilacinquecento euro, meno dunque del saldo realmente dovuto. In data successiva alla decisione del collegio arbitrale, il Messina ha presentato un esposto alla Procura Federale affermando che il signor Modica aveva incassato un ulteriore assegno da 2mila euro non transitato dal proprio conto bancario, avendolo incassato direttamente allo sportello. Da tutta questa confusione nasce la squalifica del mister che, ripeto, impugnerà la squalifica perché, prima del procedimento arbitrale, aveva incassato 4.000 euro in meno di quelli effettivamente pattuiti”.