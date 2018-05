ESCLUSIVA TMW - Vibonese, occhi su Amedeo Silvestri

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Un’idea per la difesa della Vibonese. Occhi su Amedeo Silvestri del Troina, fratello di Luigi già presente nella squadra calabrese neopromossa in C. I due si sono sfidati nella partita decisiva per la promozione in C e ad avere la meglio era stata proprio la Vibonese. La società valuta il profilo, è un’idea e i due Silvestri potrebbero ritrovarsi compagni di squadra. E sullo sfondo il Cuneo...