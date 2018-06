ESCLUSIVA TMW - Vibonese, rinnova anche Francino. E il colpo Finizio è vicino

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Altra conferma in arrivo per la Vibonese: secondo quanto raccolto da TMW, il club calabrese avrebbe chiuso per il rinnovo di Gabriele Franchino, terzino classe '91 tra i protagonisti della promozione in Serie C. Fatta la conferma, in arrivo il colpo: i rossoblù sono infatti in vantaggio per Mario Finizio, centrale classe '92 in uscita dalla Casertana.