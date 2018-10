ESCLUSIVA TMW - Vicenza, Bedin: "Lega Pro compatta con Gravina"

Fonte: Dal nostro inviato Ivan Cardia

A margine dell'assemblea di Lega Pro che si è tenuta a Firenze, TMW ha intercettato Paolo Bedin, direttore generale del Vicenza ed ex DG della Lega serie B: "Mi sembra che il fronte della Lega Pro sia molto compatto nell'appoggiare il presidente Gravina, è una conseguenza naturale della posizione politica presa già da molte settimane".

Sul numero delle squadre in serie B: "Questa ormai è una domanda da indovini. Siamo arrivati già ad ottobre, oggettivamente è una domanda senza risposta. Tutto quello che è successo quest'anno deve essere propedeutico ad un cambiamento per avere certezze nel prossimo anno, il sistema non può partire senza neanche sapere quale è l'organico di un campionato".

Sul Vicenza: "C'è stato un risultato convincente, sia per i 3 punti sia per la prestazione. Siamo convinti di avere allestito una buona squadra, abbiamo una rosa ampia: possiamo fare un buon campionato in linea con quelle che sono le aspettative della proprietà".