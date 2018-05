Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

C'è molto di Pietro De Giorgio nella salvezza del Vicenza. L'attaccante è sceso in C per sposare il progetto biancorosso e a suon di gol è riuscito a portare la barca in porto insieme a tutta la squadra, nonostante un anno a dir poco travagliato per i problemi societari. Il calciatore adesso è in scadenza di contratto e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, attende risposte dal club.