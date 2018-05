Fonte: Lorenzo Marucci

Esperienza importante per Federico Giraudo al Vicenza. Il classe 1998 di proprietà del Torino ha bruciato le tappe per essere in campo nel playout con i biancorossi dopo un infortunio alla mano. La salveza dei veneti ha premiato questa scelta. Sul ragazzo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero diversi club di B, granata permettendo, come Avellino e Ascoli, granata permettendo, anche se il Vicenza gli entrato nel cuore.