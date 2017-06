ESCLUSIVA TMW - Vicenza, si raffreddano i rapporti Guffanti-Boreas Capital

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico De Luca

In attesa della definizione del passaggio di proprietà del Vicenza, si sarebbe raffreddato il rapporto fra Boreas Capital, gruppo interessato all'acquisto del club, e Riccardo Guffanti, dirigente scelto dal fondo arabo-lussemburghese per ricoprire il ruolo di DS. Secondo indiscrezioni raccolte da TMW, Guffanti, dopo aver portato i nuovi acquirenti al Vicenza, si sarebbe aspettato di avere già il via libera per essere già operativo sul mercato.