ESCLUSIVA TMW -Vicenza, Urso verso la rescissione: piace a mezza B

E' oggetto di discussione il futuro del promettente centrocampista del Vicenza Francesco Urso. Una situazione in divenire e che coinvolge numerose società di serie B interessate al ragazzo. Secondo quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l'agente del giocatore Stefano Lombardi è atteso in mattinata nella sede del Vicenza per discutere la rescissione contrattuale del suo assistito per poi decidere la destinazione adeguata.