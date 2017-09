ESCLUSIVA TMW - Viotti: "Via a testa alta dalla Giana. Spero di ripartire presto"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Dopo una stagione più che positiva con la maglia della Giana Erminio il portiere Sergio Viotti si è trovato a fare i conti con una situazione complicata durante l'estate dopo la decisione del presidente del club di Gorgonzola di fare altre scelte per la porta. Alla fine è arrivata la risoluzione del contratto che gli permetterà di trovare una nuova squadra anche ora che il mercato è chiuso. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Viotti ha ricostruito quanto accaduto negli ultimi mesi e parlato del proprio futuro: “La situazione è stata molto semplice. Dopo una stagione in cui sono stato fra i migliori portieri della Lega Pro, quinto e sesto nella classifica generale, e un ottimo campionato con la maglia della Giana Erminio, sono andato in vacanza e al rientro mi è stato detto che il presidente, legittimamente, aveva fatto una scelta diversa e che voleva puntare su altri portieri. Lui è il presidente e il proprietario del club e ha il potere di decidere, io dal canto mio ho rispettato la sua decisione e ho continuato ad allenarmi da professionista come sempre, senza alcuna polemica. Inoltre il mister Albè mi diceva che voleva puntare ancora su di me per continuare quanto fatto nell'anno precedente e che avrebbe parlato della cosa con il presidente. Io ho aspettato lavorando con il gruppo, che mi ha sempre sostenuto e fatto sentire la propria fiducia volendomi ancora fra i pali della porta”.

Alla fine però è arrivata la rescissione del contratto a pochi giorni dalla chiusura del mercato

“Sì, il 28 agosto abbiamo firmato la risoluzione, mi sono ritrovato svincolato e con la possibilità di trovare una nuova squadra anche dopo la chiusura del mercato. Mi spiace solamente che sia arrivata così tardi e che prima di quella data non sia riuscito a parlare con il presidente per chiarire la situazione. Il direttore invece non si è mai visto e sentito, una cosa piuttosto strana. Ma ripeto non voglio fare polemica perché sono arrivato alla Giana a testa alta e me ne vado via a testa alta, sapendo di aver sempre dato il massimo per la squadra, di aver sempre tenuto un comportamento professionale e di non aver mai creato problemi. Si è chiusa una porta e spero si apra un portone”.

Ma hai comunque perso delle occasioni sul mercato

“Certamente, anche perché fino al 28 agosto speravo di poter rientrare in gruppo come mi aveva detto il mister e invece così non è stato. Di voci ce ne sono state diverse come quelle con la Pro Vercelli e il Cesena, mentre con il Brescia c'è stato qualcosa, ma poco concreta. Io poi sono uno che non dà troppo ascolto a queste cose e il mio procuratore sa che preferisco sapere le cose quando sono concrete e si arriva al momento dell'accordo e della firma. Ora cercherò una nuova sfida in Italia o all'estero da cui ripartire, il mio procuratore è al lavoro e per fortuna c'è tanta gente che mi conosce e mi stima come professionista e come uomo. Certo non è facile perché il mio ruolo è quello che si cerca di sistemare per primo e se mi fossi liberato prima probabilmente ora non sarei senza squadra. Però mi alleno due volte al giorno per farmi trovare pronto in caso di chiamata e spero che arrivi presto un'occasione per rimettermi in pista. Sono fiducioso".

La regola degli Over e degli Under in Serie C è penalizzante?

“Secondo me non è penalizzante anche perché io sono sempre stato per la meritocrazia e penso che alla fine giochi chi merita di più. La cosa importante secondo me è non illudere i giovani che arrivano nelle varie società e farli giocare solo per la loro età, o perché si ricevono i contributi o i premi dai grandi club proprietari del cartellino altrimenti si rischia che dopo due anni, quando diventano Over, debbano cercarsi un altro lavoro lontano dal calcio. Poi tendenzialmente io sono più per i 16 Over in squadra, ma credo che il 14+4 sia una buona soluzione. I problemi in Serie C sono poi altri, come le tante squadre che falliscono ogni anno e io ne so qualcosa avendo vissuto certe cose in passato”.

Ultima domanda sul Brescia, la squadra per cui fa il tifo. Come giudica la squadra e che stagione si aspetta?

“Il Brescia l'ho visto nelle prime due gare dove abbiamo raccolto solo due punti. Cellino ha portato grande entusiasmo e preso giocatori come Longhi, Meccariello e Gastaldello che sono giocatori di categoria anche superiore alla Serie B. Spero che la squadra possa togliersi tante soddisfazioni e che il nuovo presidente possa riportare Brescia e il Brescia dove merita nelle zone alte della B e poi anche in Serie A perché la piazza lo merita. Ringrazio la società precedente che ha salvato il club dal fallimento e spero che ora si possa salire sempre di più. Boscaglia poi è un ottimo allenatore per la categoria e sono fiducioso per questa stagione”.