esclusiva Vis Pesaro, Peroni: "In quarantena per senso di responsabilità. Grazie alla PC"

Dopo la scoperta della positività di un proprio tesserato – Andrea Tessiore – la Vis Pesaro si è messa in quarantena per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus in una città che già presenta numerosi casi. Intervistato da Tuttomercatoweb.com Alessio Peroni, team manager biancorosso, l'uomo più vicino alla squadra e allo spogliatoio, ha raccontato la situazione che stanno vivendo i tesserati e le difficoltà per soddisfare anche le più piccole esigenze: “Quando abbiamo scoperto la positività del nostro tesserato al Coronavirus è stato un fulmine a ciel sereno perché nessuno pensa mai che possa capitare a qualcuno che conosce o gli è vicino. Con grande senso di responsabilità nei confronti di tutti e della città ci siamo messi tutti in quarantena nei nostri domicili e stiamo vivendo una situazione molto complicata perché l'isolamento e la distanza amplificano anche i problemi più semplici da risolvere come il reperimento di medicine o alimenti. Per questo ci tengo particolarmente a ringraziare il grande lavoro della Protezione Civile, con cui sono in contatto costante, che sta venendoci incontro per permettere ai nostri tesserati di restare a casa, anche se non presentano sintomi, e non uscire per comprare i beni essenziali. Li voglio ringraziare anche per la loro disponibilità e tempestività nell'agire”.

Siete tutti in quarantena quindi

“Sì tutti i tesserati, compresi coloro che lavorano dietro le scrivanie, sono in quarantena volontaria. Una decisione presa per senso di responsabilità nei confronti anche di una città come Pesaro che è tra quelle dove ci sono maggiori casi ed è considerata ad alto rischio. Di fronte a questa situazione restare in casa è la cosa più giusta da fare per contenere il contagio e cercare di uscire più velocemente possibile dal periodo d'emergenza. In questi anni ho vissuto tante situazioni difficili, ma nessuna era paragonabile a questa e devo dire che ho trovato una squadra e una società fatta di ragazzi e persone dal comportamento esemplare. Sia io sia gli altri tesserati abbiamo scelto, indipendentemente dalle ordinanze, di restare a Pesaro e non tornare dalle nostre famiglie per evitare di allargare il contagio. Non è facile, ma in questo momento si deve fare così e faccio un appello a tutti affinché, se possono, non escano e restino a casa il più a lungo possibile”.

Parlare di calcio in questo momento passa in secondo piano

“Il calcio è la nostra vita, stiamo male senza di esso, ma in questo momento ci sono cose più importanti. Dobbiamo sconfiggere questa pandemia il prima possibile solo così potremo tornare a fare quello che amiamo e siamo tutti concentrati verso questo obiettivo primario”.

Questo stop doveroso avrà comunque ripercussioni

“Certamente, già giocare a porte chiuse le avrebbe avute. Perché il calcio è di tutti anche degli spettatori e giocare senza di loro è un'altra cosa. Si era deciso così per limitare il contagio, senza pensare che potesse toccare qualcuno che in campo ci scende ogni domenica. Per questo è stato giusto sospendere i campionati fino a quando, si spera, l'emergenza non sarà passata. Sarà dura uscirne è inutile negarlo. Le squadre di C e B, un po' meno quelle di A, dovranno fare i conti anche con problematiche economiche legate a mancati introiti e ai costi che comunque vanno sostenuti. Ma ora è il momento di pensare a superare questo problema al più presto per poi ripartire”.