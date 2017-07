ESCLUSIVA TMW - Vitale: "Spero che con la Pistoiese sia solo un arrivederci"

© foto di Claudia Marrone

Neppure il tempo di partire che c'è già stata la rescissione consensuale tra il DS Lorenzo Vitale e la Pistoiese: fulmine a ciel sereno praticamente. TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il direttore per far chiarezza sulla vicenda.

E' di poco fa l'annuncio del suo addio alla Pistoiese, si parla di motivi personali. Esattamente, cosa è successo?

"Sono scelte personali che mi hanno portato a questa decisione. Io oltre al calcio ho attività familiari che non posso trascurare, e che per questo periodo mi porteranno anche fuori dall'Italia: è chiaro che dall'estero, o comunque senza presenza fissa a Pistoia, era difficile portare avanti il mercato e le situazioni del club".

A proposito di mercato, si è anche parlato di divergenze con il club a tal proposito: non sono quindi questi i motivi che hanno portato al suo addio?

"Assolutamente no, anzi, io voglio ringraziare la Pistoiese per la grande opportunità che mi ha concesso, ho avuto una grande occasione e il club, prendendomi dalla D ha fatto una scelta coraggiosa. Quel poco che ho fatto verrà adesso portato avanti da una grande figura che risponde al nome di Bargagna, un professionista che stimo molto: sono felice che il ruolo di responsabile tecnico sia stato dato a lui".

Quindi se in futuro ci fosse la possibilità di tornare a Pistoia accetterebbe?

"Io mi auguro che un domani ci sia di nuovo questa opportunità, spero che quello di oggi sia solo un arrivederci, anche perchè ci siamo lasciati bene con il club. Fino all'ultimo ho provato a cercare una soluzione, ma quando questa non si è presentata ho dovuto per forza fare una scelta: non potevo far diversamente".