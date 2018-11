ESCLUSIVA TMW - Viterbese, ag.Molinaro: “Felice per l’esordio, avanti così”

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Un raggio di luce nel buio della stagione della Viterbese. Salvatore Molina, attaccante classe 98, ha fatto il suo esordio contro la Vibonese. “Il giorno prima - racconta l’agente Domenico Cecere a TuttoMercatoWeb - l’ho tranquillizzato, Sottili lo ha schierato e penso abbia dato risposte importanti. Dopo la partita ci siamo sentiti, era contento, si gode il momento e vorrebbe anche fare di più. Camilli ha avuto un’ottima intuizione per il futuro. Obiettivi per il futuro? Vuole contribuire a dare una mano alla Viterbese, era felice per l’esordio ma - conclude Cecere - anche amareggiato per l’ennesima sconfitta”.