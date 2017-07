ESCLUSIVA TMW - Viterbese, piace il centrocampista Uliano

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Per il centrocampista Francesco Uliano, come da tempo è noto, potrebbero riaprirsi le porte della Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sul classe '89, già ambito dalla Reggina, è forte l'interesse della Viterbese. Più defilato, anche il Pineto, formazione di Serie D che potrebbe comunque proporre carte interessante per accaparrarsi il calciatore.