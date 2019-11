ESCLUSIVA TMW - Zanin: "Reggina fatta per la B. Bene il Monopoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i nomi che circolano in queste ore, circa le panchine vacanti in Serie C, c'è quello di Diego Zanin. Che, con occhio a ora distante, sta seguendo da vicino la categoria.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com lo hanno contattato per una panoramica generale sulle piazze che maggiormente ha vissuto.

Il suo nome è stato recentemente accostato alla Pergolettese: quanto c'è di vero?

"Sicuramente è una squadra che ho seguito, almeno 6-7 gare le ho viste, ma cercando ora un progetto da cui ripartire è normale vada per gli stadi, voglio tenermi aggiornato. Poi vedremo".

Sarebbe una sfida da vincere quella con i gialloblù. Non la spaventa una situazione simile, qualora fosse anche altro dalla Pergolettese?

"Assolutamente no, non avrei problemi a prendere a cuore una sfida, a riprovarci anche in situazioni dure. Mi piacciono le sfide, sono alimentato da quanto regalano le sfide da vincere, anche perché i momenti duri nell'arco di una stagione ci sono sempre. Non mi spaventa questo, qualunque piazza sia: vorrei mantenere la categoria. E ho tanta voglia di tornare a lavorare".

A proposito di sfide da vincere, a Venezia la vinse. Che club vede adesso?

"Dopo due campionati vinti a Treviso, con tanto di doppio salto, approdai al Venezia, allora in mano ai russi. Anni dopo le cose non sono andate bene, è poi subentrata la proprietà americana che ha messo delle basi importanti per il futuro, sta consolidando la B e si è attrezzata con un ottimo tecnico, che ha dato un bel gioco e tanto entusiasmo alla squadra. Credo puntino presto al salto".

Al salto, però in B, punta anche la Reggina.

"Reggio Calabria è una piazza che conosco bene, ho giocato li tre anni e poi ho allenato, ma da quel tempo a ora, in realtà negli ultimi quattro anni, sono cambiate molte cose. Gallo ha cambiato la città, sportivamente parlando, ha ridato l'entusiasmo che si viveva negli anni '80, e questo è un buon presupposto per fare il salto. Non solo, questa è una proprietà che investe e sceglie le giuste figure, come Toscano, che è una garanzia. Con il favore dell'ambiente, fare punti a Reggio sarà dura per tutti".

Infine Monopoli: come vede adesso la piazza biancoverde?

"Con il Monopoli ottenni un grande risultato, ora c'è stata un'evoluzione societaria in positivo, è tutto più delineato, e la programmazione è sicuramente in crescita".