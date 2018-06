Esperienza contro gioventù: la sfida in panchina fra Cosenza e Robur

© foto di Giuseppe Scialla

La finale di Serie C quest'anno sarà una vera sorpresa. Cosenza e Robur Siena, le squadre qualificatesi ieri per l'appuntamento del 16 giugno all'Adriatico, non erano certo partite coi favori del pronostico né a inizio anno né all'inizio dei play off, ma sono state capaci di arrivare in fondo mostrando maggiore freschezza atletica rispetto alle rivali (al netto di decisioni arbitrali dubbie o più che dubbie che hanno interessato sopratutto la compagine toscana). Sfida nella sfida a Pescara sarà anche quella fra due tecnici diversi per età ed esperienza. Da un lato infatti c'è Piero Braglia, classe '55, una lunga militanza da calciatore con il Catanzaro e dallo scorso settembre tecnico del Cosenza (in sostituzione di Gaetano Fontana), dall'altro invece Michele Mignani, classe '72, bandiera da calciatore del Siena (oltre 270 presenze), poi allenatore delle giovanili fino al 2014 e infine tecnico in questa stagione della prima squadra.

Da una parte c'è quindi una carriera lunga e importante iniziata quando l'altro allenatore militava nelle giovanili. Una carriera che ha visto Braglia vincere tanto in Serie C (un campionato di C2 col Montevarchi, due di C1 con Catanzaro e Pisa, uno di Lega Pro con la Juve Stabia), ma anche subire cocenti delusioni come a Lecce e Alessandria nelle ultime due stagioni. A Cosenza si è rilanciato nel corso di questi mesi, ma certamente una promozione gli permetterebbe di mettere in archivio i recenti passi falsi e prendersi una rivincita sui detrattori. Dall'altra invece c'è un tecnico emergente, che ha fatto la gavetta prima nel settore giovanile, poi come collaboratore tecnico di due tecnici importanti come Mario Beretta e Roberto Breda e ancora in Serie D prima e C poi con l'Olbia prima di tornare a casa e guidare la Robur a un passo dal sogno Serie B.