Exploit Juve Stabia. Vince, convince e concede l'esordio ad un 2000

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Tre vittorie in tre giornate di campionato, con dieci gol fatti e uno solo subito. Sono questi alcuni dei numeri di questo ottimo avvio di stagione della Juve Stabia. Una squadra, quella allenata da Fabio Caserta, che nel 3-1 inflitto alla Paganese si è anche riservata il lusso di far esordire un millennial. Si tratta del classe 2000 Kevin Stallone, centrocampista cresciuto calcisticamente alla scuola calcio Valle Telesina della provincia di Benevento, che il tecnico delle Vespe ha voluto con se in questa stagione. Vincere, convincere e dar spazio ai giovani. Cosa c'è di meglio per una Juve Stabia nuovamente competitiva ad alti livelli?