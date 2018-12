Exploit Pontedera, Giovannini: "Non perdiamo di vista il nostro obiettivo"

Per parlare dell'ottimo momento del Pontedera, balzato al quinto posto in classifica, dopo il quarto successo nelle ultime cinque giornate, i microfoni di TuttoC.com hanno raggiunto il direttore generale della formazione granata, Paolo Giovannini.

Contro il Pro Piacenza una vittoria di carattere, nonostante l'età media molto bassa...

"Ci era già successo in casa con l'Albissola nella prima partita casalinga, però in quel caso fu meno meritata perché ci girarono bene anche gli episodi, invece ieri al cospetto di un primo tempo giocato alla pari nella ripresa la squadra ha dimostrato di avere anche una ottima condizione fisica e riuscire a far giocare così tanti ragazzi giovani ottenendo risultati è una soddisfazione enorme per la società".

Quanto è importante aver ritrovato i gol di Pinzauti?

"E' un ragazzo sul quale puntiamo molto e come sostenevo anche prima che si sbloccasse credo che possa raggiungere tranquillamente la doppia cifra. Questo sarebbe un punto di partenza importante per noi per raggiungere il nostro primo obiettivo, che deve esser il mantenimento della categoria. La classifica fa piacere ma sappiamo benissimo qual è il nostro percorso, dobbiamo pensare giornata dopo giornata cercando di migliorarci sempre ".

Mercoledì si torna in campo contro la Pistoiese. Se la aspettava così in ritardo?

"La Pistoiese è una squadra che ha una classifica bugiarda rispetto a quello che è il reale valore della rosa anche se va ricordato che deve recuperare due partite. Ieri ad esempio abbiamo affrontato una squadra che sembrava in disarmo, veniva da una serie di sconfitte e invece ci ha messo in grande difficoltà passando meritatamente in vantaggio. Sappiamo quali sono i nostri limiti e i nostri pregi e su questi dobbiamo costruire le nostre prestazioni".