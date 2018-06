F. Andria, il socio Lotito a Montemurro: "Mantenga impegno"

Franceso Lotito, socio di minoranza della Fidelis Andria, con un posto sul suo profilo Facebook, ha voluto chiarire alcuni punti sulla situazione attuale del club pugliese. Lotito ha affermato che in un'assemblea tenutasi il 18 maggio "Montemurro si è dichiarato disposto a coprire 'a breve' le perdite di esercizio in percentuale alle quote detenute. Ad oggi 08/06/2018 nessun versamento risulta effettuato nelle casse della Fidelis, nonostante siano decorsi più di 20 giorni dall’assemblea e ne manchino meno di 20 alla formalizzazione dell’iscrizione della Fidelis al prossimo campionato. Se il socio di maggioranza ha intenzione di mantenere l’impegno assunto nell’assemblea del 18 maggio lo faccia senza ritardo per permettere agli altri di fare altrettanto; se ha intenzione di mantenere tale impegno solo parzialmente o, peggio, di non mantenerlo affatto, lo dica chiaramente affinché si possano trovare per tempo soluzioni alternative".

