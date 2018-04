F. Caratese, su Djouhary gli occhi di Pisa e Albinoleffe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono bastati pochi mesi con la maglia della Folgore Caratese al centrocampista classe '99 Didine Mohamed Djouhary per guadagnare le attenzioni di club di livello superiore. In occasione della sfida contro il Varese infatti, come rivela TuttoC.com il calciatore ex Nantes è stato seguito con particolare attenzione da Pisa e Albinoleffe, club che militano in Serie C, interessate ad acquisirne il cartellino nella prossima stagione.