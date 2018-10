Falcone: "Offerte dall'estero e dalla C, a Catanzaro fatte scelte diverse"

© foto di Federico Gaetano

Luigi Falcone, esterno classe '92 svincolatosi dopo l'annata al Catanzaro, si è così raccontato a ZonaCalcio.net: "Mi sto allenando con una squadra dilettantistica in attesa della chiamata giusta. Sono stato vicino, in queste settimane, a trovare una sistemazione all'estero oltre ad aver avuto offerte dalla C. Valuterò la migliore proposta per mettere in mostra il mio valore. A Catanzaro è stata una stagione importante, mi sono ritrovato ad essere uno dei leader calcistici di questa squadra, ho realizzato 5 gol impreziositi da qualche assist. Purtroppo a fine anno sono state fatte scelte diverse, ma auguro il meglio a questa società", le sue parole.