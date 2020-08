Falletti apre alla Ternana: "Mi piacerebbe tornare, ma non dipende solo da me"

Il trequartista Cesar Falletti, di proprietà del Bologna e nell’ultima stagione al Club Tijuana in Messico, apre a un ritorno alla Ternana: “So che la Ternana mi vorrebbe di nuovo, ma oltre a questo non so nulla e non ho idea se la trattativa proceda o meno, dovreste chiedere al mio procuratore. - spiega l’uruguayano a Ternananews.it - Io a Terni sono stato benissimo e ci tornerei, è stata la mia prima esperienza lontano dal mio paese e mi sono sentito come a casa fin da subito e per questo ci tornerei anche se non decido solo io. La Serie C non sarebbe il massimo, ma da quello che ho capito la Ternana vuole vincere subito”.