Fallimento Vicenza, fissata la base d'asta: offerte entro il 26 aprile

È stata fissata la base d'asta per l'acquisto del Vicenza Calcio dopo il fallimento: 1.47 milioni di euro. La perizia effettuata dall’ex direttore sportivo Sergio Vignoni sul valore dell’attuale rosa parla di un valore di 1,3 milioni di euro. C’è pure la clausola relativa a un’eventuale retrocessione in Serie D: in quel caso il debito sportivo verrebbe praticamente azzerato e l’esborso sarebbe pari a poche migliaia di euro. Le offerte andranno inviate entro il 26 aprile alle ore 12. Lo riporta trivenetogoal.it.