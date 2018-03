Fano, Brevi: "Godiamoci i tre punti, poi testa al Gubbio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Fano Oscar Brevi ha commentato così la vittoria per 2-0 contro l’AlbinoLeffe: "Non era facile, sono stati bravi i ragazzi. Domenico (Germinale, ndr) si è inventato un numero, dopo la gestione è stata positiva. Non era una gara semplice, c'era pure vento. Certo, forse abbiamo preso alcuni cartellini evitabili, come quello di Eklu che, di fatto, mi ha costretto alla sostituzione all'intervallo. Bravi anche coloro che giocano meno, infatti chi è subentrato ha garantito la medesima intensità di chi è stato sostituito: la panchina, del resto, è fondamentale. Rolfini si è sempre allenato bene, sono contento per il suo gol. Ora festeggiamo -per modo di dire- fino a stasera, poi testa per il Gubbio (mercoledì sera si gioca il recupero della nona giornata, ndr) dove ci aspetta un altro, impegnativo spareggio”.