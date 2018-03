Fano, Brevi: "Il risultato col Santarcangelo non sarà determinante"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Fano Oscar Brevi ha presentato la sfida di domani contro il Santarcangelo. Ecco quanto riportato da TuttoC.com. "Sarà una sorta di spareggio, mancano ancora otto partite e quindi è un match importantissimo ma - sono le parole dell'allenatore granata affidate all'ufficio stampa - non credo che qualsiasi risultato ne verrà fuori poi sarà determinante, ma chiaramente essendo uno scontro diretto i punti valgono doppio. Il Santarcangelo è una squadra quadrata e che lotta, allenata da un bravo allenatore che la fa giocare bene, ci attende un incontro difficile come del resto lo son tutti, ma noi andiamo con la massima fiducia nei nostri mezzi dove sarà importante che i ragazzi mettano in campo tutta la determinazione possibile e lo spirito che soprattutto nelle ultime gare del girone di ritorno si è visto. Per assurdo - ha concluso Brevi - è più facile preparare partite contro avversari come Sambenedettese e Reggiana, per domani dobbiamo recuperare tutte le energie possibili considerando che arriviamo da un turno infrasettimanale e sicuramente da quel punto di vista è già più impegnativa rispetto alle ultime due gare giocate”.