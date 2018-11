Fano, Epifani: "A Fermo daremo tutto in campo"

Il tecnico del Fano Massimo Epifani ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro la Fermana: "La settimana è andata bene e sono soddisfatto del lavoro che hanno fatto i ragazzi. Nonostante alcuni problemi di natura fisica che abbiamo avuto con Voltolini e Lulli, tant’è che quest’ultimo non sarà convocato per la sfida di domani, il lavoro è andato avanti spedito. Ci siamo quindi preparati al meglio per un sfida contro un avversario che fino a questo momento sta facendo benissimo in campionato considerata la loro posizione in classifica. Andremo a Fermo per dare tutto in campo cercando di migliorare la prestazione di domenica e cercando anche di portarci un po’ di fortuna dalla nostra parte. Ovviamente il clima negli spogliatoi dopo la partita contro il Ravenna non era dei migliori. Veniamo da diverse partite dove meritavamo ampiamente di più ma di questo dato ne siamo consci tutti".