Fano, Epifani: "Ci serve un pizzico di coraggio in più"

© foto di Federico De Luca

Dopo aver conquistato 4 punti nelle ultime due gare il Fano si appresta ad affrontare l’insidiosa trasferta di Monza. Una sfida in cui i granata si confronteranno contro un avversario che ha perso una sola gara nelle ultime 11 uscite. Mister Massimo Epifani ha raccontato ai microfoni del sito ufficiale come si appresta ad arrivare all'appuntamento la squadra granata: “E’ stata una settimana di lavoro importante perché eravamo reduci da un periodo molto denso di impegni tant’è che avevo dato ai miei giocatori un giorno di riposo in più per farli recuperare al meglio. Abbiamo svolto questa settimana di lavoro al meglio delle nostre possibilità sapendo che domani andiamo ad affrontare un avversario complesso come il Monza ma andiamo a giocarci questa sfida con la massima voglia e determinazione cercando di tornare a Fano con un risultato positivo perché in questa fase del campionato tutte le gare saranno determinanti per portare a casa punti preziosi nella corsa alla salvezza”.

Dopo la sconfitta contro la Giana Erminio, il Fano si è ripreso andando a vincere contro il Teramo e pareggiando contro la Samb: “La sconfitta contro la Giana Erminio è un episodio che non deve succedere più ma che allo stesso tempo ci deve rimanere bene impresso in mente. Siamo tornati ad essere quelli di dopo Salò dove abbiamo iniziato a fare dei risultati importanti, ai miei ragazzi ho chiesto di mettere in campo un po’ di coraggio in più perché in un campionato così difficile è un elemento imprescindibile per portare a casa dei punti oltre al fatto che siamo consapevoli che dobbiamo migliorare in fase offensiva e su questo punto ci stiamo lavorando quotidianamente”.

In chiusura una battuta sull'avversario odierno: “Rispetto al Monza che abbiamo incontrato all’andata, andiamo ad affrontare una squadra tutta nuova che ha mantenuto solo D’Errico e Reginaldo in rosa e che è costruita per puntare in alto. Abbiamo grande rispetto per il Monza ma non la temiamo assolutamente perché sappiamo che per ottenere punti dobbiamo fare una grande partita sotto tutti i punti di vista e avere quel pizzico di coraggio in più che ci possa consentire di andare a fare gol. Sarà una sfida sicuramente difficile ma sappiamo di avere tutte le carte in regola per portare a casa un risultato positivo”.