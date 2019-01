Fano, Epifani: "L'Imolese mi ha impressionante. Mercato? La società sa"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Imolese, il tecnico del Fano Massimo Epifani ha detto: “Innanzitutto faccio i complimenti all'Imolese perché è una squadra che gioca molto bene. Per quanto riguarda la partita, stiamo sempre commentando i soliti problemi. All'inizio del primo tempo per me c'era un rigore per noi, il gol voglio rivederlo perché per me era in netto fuorigioco. Abbiamo affrontato una squadra forte e pur tentando di fare qualcosa in avanti abbiamo sofferto. Da sabato inizieremo ad affrontare un ciclo determinante perché affronteremo le squadre che lottano per salvarsi e da lì in poi non potremo più sbagliare. Siamo consapevoli di poter e dover fare di più, ora i punti contano tanto perché le partite diminuiscono. Dobbiamo metterci sotto, lavorare e cercare di portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda il mercato, io ho parlato con la società ed ho detto cosa ci manca, speriamo si muova qualcosa in questi ultimi giorni di mercato senza nulla togliere alla mia squadra. L'Imolese gioca veramente bene a calcio, ha perso soltanto tre partite in campionato ed è una delle squadre che mi ha impressionato di più”, le sue parole riprese da TuttoC.com.