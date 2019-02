Fano, Epifani: "Non possiamo fare calcoli per la quota salvezza"

Fonte: TuttoC.com

Dopo la sconfitta in casa del Monza, il Fano si trova adesso risucchiato nella zona retrocessione. L'allenatore dei marchigiani, Massimo Epifani, ha così parlato a proposito della situazione: "Questo campionato ci insegna che le partite sono tutte importanti. Ci mancano dieci partite e dobbiamo pensare partita dopo partita. Sabato giocheremo sul nostro campo e dovremo arrivarci con la massima concentrazione e determinazione, cercando di fare una grande partita, sperando di avere tanta gente allo stadio che venga a darci una mano. Se siamo quelli di oggi e miglioreremo in settimana qualcosa, facendo entrare nella testa che oggi abbiamo fatto cose buone, sarà una partita completamente diversa. Quota salvezza? I calcoli non li facciamo perché sotto si viaggia. Credo che in questo momento manchino ancora troppe partite. Col Monza abbiamo finito di incontrare squadre super di questo campionato. Sicuramente loro hanno speso tantissimi soldi, prendendo giocatori importanti. Ora invece cominceranno le partite importanti per noi, contro avversarie del nostro calibro e dipende solo da noi. Massima attenzione e determinazione. Non possiamo fare calcoli: possono servire 40, ma anche 42 punti".