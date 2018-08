Fano, Ferrante: "Contento e orgoglioso di iniziare questa avventura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo attaccante del Fano Alexis Ferrante ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: “Sono molto contento e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura arrivo qui con molta voglia di fare bene e spero di dare un contributo importante a questa squadra. Oggi ho sostenuto il mio primo allenamento allo stadio ‘Mancini’ e tutto l’ambiente, a partire dal mister ai miei nuovi compagni, mi ha fatto una buona impressione, secondo me ci sono tutti i presupposti per fare una buona stagione. Voglio trasmettere la mia esperienza che ho fatto in categorie superiori ai più giovani ma anche a supporto dei più ‘grandi’. Sono arrivato a Fano per mettermi in gioco e spero che vada tutto per il meglio”.