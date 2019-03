© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alberto Filippini, giocatore del Fano, non ha nascosto il rammarico per il gol fallito contro l’AlbinoLeffe. “Sapevamo che affrontavamo la prima di dieci finali, ora ce ne restano nove - ha detto in conferenza stampa -. Era importantissimo vincere perché era uno scontro diretto, ma nella prima frazione siamo stati meglio noi mentre nella ripresa ci hanno messo un po’ in difficoltà anche quando siamo calati fisicamente. Per la lotta alla salvezza abbiamo dimostrato di esserci. Sono soddisfatto a metà: ci abbiamo provato anche se l’episodio del palo non è stato a nostro favore. Però, se giocassimo sempre come nel primo tempo e lottiamo fino alla fine, questa è la strada giusta".