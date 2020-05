Fano, il DG Bernardini: "Play-out? Spero che il Consiglio Federale ci ripensi"

Simone Bernardini, direttore generale del Fano, come riportato sulle colonne del Corriere Adriatico, ha dichiarato: "Dal Consiglio Direttivo è emerso l'indirizzo di far disputare i playout, ma spero ancora che il Consiglio Federale ci ripensi. All'estero le Serie C degli altri paesi non ripartono. Se poi ci sarà la decisione finale di disputare i playout, ci adegueremo e con il presidente Gabellini studieremo le mosse da adottare. Aspettiamo quindi il Consiglio Federale, ma è chiaro che se dobbiamo ritornare in campo ci dobbiamo organizzare per tempo", le sue parole riprese da TuttoC.com.