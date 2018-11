Fano, Lazzari: "Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Lazzari, capitano del Fano, è tornato sulla sconfitta casalinga patita ad opera del Monza (con strascico polemico) per proiettarsi al prossimo impegno di campionato in casa dell'AlbinoLeffe: "Non si può negare che c'è tanto rammarico - sono le parole del centrocampista ai colleghi del Corriere Adriatico. - Perché perdere così fa rabbia. Quello che dobbiamo fare è cercare di trasformarla in energia positiva da mettere in campo domenica contro l'AlbinoLeffe, senza lasciarci prendere dal nervoso o buttarci giù mentalmente".

Lazzari tornerà a Bergamo, laddove è nato calcisticamente nelle file dell'Atalanta: "E' chiaro che mi fa piacere tornare là dove è iniziata la mia carriera calcistica e mi sono tolto le prime belle soddisfazioni. A me però quello che interessa è che il Fano faccia un'altra buona prestazione, compiendo un altro passo in avanti in quello che è il nostro cammino verso il traguardo salvezza".