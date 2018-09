Fano, Maloku: "La Nazionale aiuta la mia preparazione per la C"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Leonardo Maloku, esterno difensivo del Fano, è reduce dall'impegno con l'Under 21 albanese contro i pari età della Spagna e aspetta l'amichevole con l'Italia: "Sapevamo che sarebbe stata dura, loro schieravano giocatori già titolari in Liga o nel campionato tedesco. Contro l'Italia giocheremo con determinazione e voglia di vincere. Queste sfide sono un'opportunità per me di mettere nelle gambe minuti preziosi, allenando anche la concentrazione, ravvivando così questa lunga attesa per la Serie C", le sue parole al Corriere Adriatico.