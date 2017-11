Fano, Menegatti sicuro: "Il prossimo anno saremo ancora in Serie C"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Rammaricato per non aver centrato i tre punti ma fermamente convinto che il Fano, una volta ritrovata la giusta tranquillità, riuscirà a centrare l'obiettivo stagionale così come avvenuto nella scorsa stagione. Ecco le parole del d.s. granata Massimiliano Menegatti al termine della gara pareggiata uno a uno ieri sera contro il Santarcangelo e diffuse dalla società: “Sinceramente questa è una squadra che è riuscita a rimontare anche contro il Renate quindi ha sempre avuto nel DNA la volontà e la determinazione. Stasera non è stato facile andare sotto davanti al nostro pubblico che, così come i ragazzi, era convinto di poter portare a casa i tre punti. Non ce l'abbiamo fatto e resta un pizzico di rammarico. Non è successo ma non si demorde. La strada è ancora lunga e non c'è rassegnazione. Il Fano il prossimo anno farà la Serie C”.