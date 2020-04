Fano, Ricciardi: "Tornare a giocare? Servono garanzie da organi competenti"

vedi letture

Dal sito ufficiale del Fano il terzino Manuel Ricciardi ha parlato della situazione attuale del calcio: “E’ una situazione non facile, soprattutto nel Nord c’è ancora la proliferazione ad alto tasso del Covid19 che rende instabile qualsiasi decisione. L’augurio di noi giocatori è che si torni a giocare il più presto, ma solo se ci fossero delle garanzie da parte degli organi competenti. Dobbiamo poterci allenare ed eventualmente giocare in condizioni igieniche idonee, nel rispetto nostro, di chi lavora per le società e, quindi, di tutti gli addetti. Un caloroso saluto lo voglio rivolgere ai nostri tifosi: grazie per essere stati sempre al nostro fianco, anche e soprattutto nei momenti difficili e continuate a fare il tifo per noi in questa situazione di emergenza. E vi ringrazio anche per gli auguri che mi avete postato sui social, dimostrandomi il vostro affetto. Siete stupendi!”.