Fano, Sapone: "Agire per gradi, senza pregiudicare questo e il prossimo campionato"

vedi letture

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa Fano è intervenuto il mediano Giuseppe Sapone, che recentemente ha compiuto gli anni... in isolamento.

"Quest’anno è stato un compleanno alternativo, sono fortunato perché l’ho sto trascorrendo in casa con la mia famiglia e questo di certo aiuta molto a stare sereno. Non avrei mai pensato fino a qualche mese fa di festeggiare un compleanno in quarantena, ma con l’affetto dei tuoi cari devo dire che è stato unico”, le sue parole, ma è poi tempo di guardare al calcio: "Per noi calciatori credo sia normale avere nostalgia del calcio giocato perché la nostra quotidianità gira intono agli allenamenti ed alle partite. Tutti noi non vediamo l’ora di poterci allenare e tornare a disputare le partite, ma in questo momento quello che conta di più è sconfiggere il virus e per farlo dobbiamo attenerci alle disposizioni delle autorità rimanendo a casa”.

Sulla duplice possibilità di portare a termine i campionati, come nel caso della Serie A, con il naturale prolungamento in estate o di terminarlo in anticipo: “Credo, come ho già detto, che tutti vorremmo tornare a giocare, ma in questo momento la salute viene al primo posto. Ho letto qualche giorno fa di alcune disposizioni che il comitato scientifico e la FIGC hanno stabilito per poter ritornare ad allenarsi ma ritengo che in Serie C siano di difficile attuazione per svariati motivi. Non so fino a che punto possa valere la pena rischiare di giocare in estate e compromettere di fatto anche la stagione successiva, con alle spalle già l’attuale fortemente condizionata. Tutti ci auguriamo di poter tornare alla normalità il prima possibile, cercando di agire per gradi senza il rischio di pregiudicare sia questo che il prossimo campionato”.