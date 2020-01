© foto di Andrea Rosito

Il Fano è alla ricerca di un profilo di esperienza per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club marchigiano ha bussato alla porta del Rende sondando il terreno per Devis Nossa. Operazione difficile considerando la volontà dei calabresi di non privarsi di un elemento ritenuto incedibile, anche se da qui al 31 gennaio non è da escludere un nuovo assalto granata per il centrale classe '85 (8 presenze e 2 reti nel girone di andata).