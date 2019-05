Fonte: TuttoC.com

Cristian Sosa, difensore del Fano, dalle colonne del Corriere Adriatico spara a zero su parte della squadra dopo la retrocessione in D: "Sarebbe bastato poco per salvarsi ma ho vissuto una situazione come mai nella mia carriera, ne ho viste di tutti i colori. Eravamo in pochi a tenerci veramente, in campo c'era chi sputava il sangue e chi invece persino rideva. Qualcuno era più interessato a far lampade, tatuaggi, depilazioni e storie su Instagram che ad allenarsi. Ci sarà chi nello spogliatoio mi avrà pure odiato, ma non potevo star zitto di fronte a certi atteggiamenti. La colpa di questo è anche della società. E non mi riferisco al presidente ma a chi doveva seguirci. Il diesse Bocchetti veniva una volta alla settimana, il giorno della partita. Sinceramente ho avuto l'impressione che si pensasse più ai minutaggi che ai risultati. Spero che il presidente Gabellini ci ripensi e che non sbagli le persone alle quali affidarsi. Non nascondo che sarei risposto a restare".