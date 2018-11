Fano, Vitturini: "La crescita della squadra secondo me è evidente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Vitturini, giocatore del Fano, parla così dopo la sconfitta col Monza: “Mi dispiace per il gol perché sarebbe stata la mia prima rete tra i professionisti - spiega in un'intervista concessa al sito ufficiale, - ma sono ancor più dispiaciuto per la squadra perché secondo me abbiamo fatto uno dei primi tempi migliori dell’anno e nonostante ciò abbiamo rimediato un’immeritata sconfitta. Nelle ultime due gare contro Sambenedettese e Monza abbiamo subito pochissimo e credo che avremmo potuto raccogliere un po’ di più e per questo c’è molto rammarico. La crescita della squadra secondo me è evidente e adesso starà a noi continuare a migliorarci, prendendo fiducia in noi stessi ed arrivare a conquistare questi tre punti che oltre alla classifica ci posso dare una grossa mano a livello mentale”.