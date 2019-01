Fano, Vitturini: "Potevamo fare di più negli ultimi 30 metri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Fano Davide Vitturini ha commentato la sconfitta subita sul campo dell'Imolese: "Sapevamo di incontrare una squadra in salute che gioca molto bene a calcio. L'abbiamo preparata cercando di limitare il loro gioco e secondo me l'abbiamo fatto piuttosto bene. Potevamo fare di più negli ultimi 30 metri ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ora inizieremo ad affrontare le squadre che lottano per gli ultimi posti e quindi dovremo dare di più cercando di fare più punti possibili. Nonostante il campo oggi (ndr, ieri) ci hanno imposto il loro gioco e secondo me sono una delle squadre migliori del campionato, ancora di più in questo periodo. Il gol secondo me era in fuorigioco. A parte quello ed il tiro di Mosti non abbiamo subito grosse cose ma loro hanno giocato sicuramente meglio".