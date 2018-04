Fattore Bisoli: tutti titolari, nessun inamovibile per prendersi la Serie B

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'uomo in più del Padova è senza dubbio Pierpaolo Bisoli. L'allenatore è infatti riuscito a costruire un gruppo forte, coeso e una squadra dove nessuno ha il posto fisso garantito, ma tutti danno il proprio contributo alla causa quando vengono messi in campo lasciando pressoché invariati risultati e prestazioni. Gli ultimi due casi portano i nomi di Mazzocco e Zambataro, gettati nella mischia in una sfida delicata come quella col Pordenone dopo non essere mai stati titolari in precedenza. Con loro due sale a 28, su 30, il numero di calciatori che sono partiti almeno una volta da titolari in stagione. Gli unici a non aver ancora esordito dall’inizio sono stati Lanini (che finora non è riuscito ad imporsi in un attacco molto affollato) e Cisco (già acquistato dal Sassuolo che vanta 11 presenze sempre da subentrato). Lo riporta Il Mattino di Padova sottolineando come il Padova nell'ultimo turno sia diventata in un sol colpo la squadra con il miglior attacco e la miglior difesa seppur in coabitazione rispettivamente con Pordenone e Sambenedettese.