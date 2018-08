Fautario: "La C è la categoria più penalizzata tra le leghe professionistiche"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Non pensavo si potesse arrivare a così tanto caos. Ma purtroppo i problemi del passato, che già si ravvisavano quando ho iniziato a giocare io nei professionisti, si sono ingigantiti, sino ad arrivare a quello che oggi leggiamo. E la Serie C è la categoria più penalizzata tra tutte le leghe professionistiche".

Attraverso i microfoni di tuttoc.com, esordisce così lo svincolato Simone Fautario, che dopo l'annata trascorsa tra Modena e Fano si trova costretto a una "vacanza forzata". Ma nel mezzo c'è la proroga del mercato:

"Indubbiamente la proroga sul calciomercato penalizza notevolmente gli svincolati, di fatto negli ultimi giorni sia io che altri ragazzi che conosco e che sono nella mia situazione avevamo avuto degli abboccamenti che invece si sono fermati, perché le società hanno preso tempo e adesso possono magari agire con scambi avendo giorni in più. Ma in Italia ormai la coperta è corta, tiri da un lato per accontentare uno e lasci insoddisfatto un altro".

Conclude poi con una nota sul futuro: "Mi auguro di poter trovare una società seria, la serietà è alla base di tutto. Solo così si possono poi raggiungere certi obiettivi. Io ho avuto il coraggio di rifiutare due soluzioni che non mi soddisfacevano a pieno a livello di sensazioni, non avvertivo prospettive buone, rimango in attesa di trovare altro: la regola degli over è assurda, tutti siamo risucchiati dal sistema. Ma sarebbe giusto premiare chi ha passione per il proprio lavoro".