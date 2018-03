Favarin: "Salvo il Gavorrano e sogno di allenare il Pisa"

Giancarlo Favarin, tecnico del Gavorrano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Sono tifoso del Pisa e sogno di allenarlo: la scorsa estate ci sono andato vicino, tre anni fa ho fatto la preparazione e poi, col cambio societario, è arrivato Gattuso. Spero che il Pisa vada in B, ma se non succede mi candido per l’anno prossimo. La vittoria contro i nerazzurri? Li abbiamo bastonati. La sfida col Gavorrano? Mi ha convinto in tre minuti. Avevo visto alcune partite e non mi sembrava una squadra materasso. Se ce la facciamo vado a piedi in qualche santuario della zona. Il caso Arezzo? Il caso Arezzo non va bene. Si sta esagerando con tutti questi rinvii che falsano il torneo. Se uno non paga e non mantiene gli impegni, non deve più giocare. Altrimenti compreremmo tutti Maradona, troppo facile così. Serve rispetto per club come il Gavorrano che fanno tutto in regola".