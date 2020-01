Fedeli furioso: "Giocatori da Eccellenza, zero rispetto per la mia Samb"

Non va leggere il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli nel post partita di ieri, con i suoi che non sono andati oltre l'1-1 contro il Fano. Queste le parole del numero uno rossoblù, riprese da tuttosamb.it: “È stata un’altra serataccia, torno per la seconda volta consecutiva deluso a Roma dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro. Certi giocatori sono da Eccellenza, non c’è rispetto per una società seria come la nostra. Sento parlare di Cernigoi, Angiulli e altri come fenomeni, ma a me sembra tutt’altro. Non riusciamo mai a finire in 11, all’arbitro ho detto che fanno sempre i protagonisti a San Benedetto ma la colpa del pareggio è solo nostra”.