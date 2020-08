Felici in bilico fra Lecce e Palermo. Molto dipenderà anche da Liverani

La retrocessione in Serie B del Lecce ha complicato i piani del Palermo per la conferma di Mattia Felici. Il duttile attaccante classe 2001 è stato fra i giocatori più positivi dei rosanero nell’ultimo campionato: 25 presenze, quattro gol e tre assist senza contate le tantissime giocate di qualità su cui i rosanero speravano, e sperano, di poter contare anche in Serie C. Il Lecce, proprietario del cartellino, potrebbe però decidere di tenere con sé il classe 2001 per la Serie B sopratutto se Fabio Liverani dovesse restare in panchina. Il tecnico è un grande estimatore di Felici e potrebbe decidere di puntarci per provare un nuovo assalto alla Serie A. Il giocatore attende l’evolversi della situazione avendo dato comunque la massima disponibilità a restare un altro anno in Sicilia per completare la maturazione. Lo riferisce Mediagol.it.